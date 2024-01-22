Sivas ve Hafik\'te Kar Yağışı: Yaşam Olumsuz Etkilendi

Sivas merkez ve Hafik ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.

Merkezin yanı sıra Hafik ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışla kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.

İlçe merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafede olan Hafik Gölü'nün çevresi karla kaplandı.

Hafik'te kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle yollarda kısmen buzlanma oluştu.

Belediye ekipleri de ilçede kar temizleme çalışması yaptı.