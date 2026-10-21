Sivas Yıldızeli'de soba gazından zehirlenen kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı. - Son Dakika
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Sivas Yıldızeli'de soba gazından zehirlenen kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı.

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yukarıekecek köyünde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi öldü, baygın bulunan eşi hastaneye kaldırıldı. Yakınlarının 112'ye haber vermesiyle eve giren ekipler kişinin öldüğünü belirledi, cenazesi morga götürüldü.

Sivas'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı.

Yıldızeli ilçesi Yukarıekecek köyünde yaşayan Halil Soytürk (65) ile eşi Narin Soytürk'ten (57) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve giren sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Halil Soytürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi, baygın halde bulunan eşi Narin Soytürk'ü ise hastaneye kaldırdı.

Halil Soytürk'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas Yıldızeli'de soba gazından zehirlenen kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı. - Son Dakika
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