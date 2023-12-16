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Sivas, Yozgat ve Kayseri'de İsrail saldırılarını protesto eden sağlık çalışanları sessiz yürüyüş düzenledi - Son Dakika
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Sivas, Yozgat ve Kayseri'de İsrail saldırılarını protesto eden sağlık çalışanları sessiz yürüyüş düzenledi

Sivas, Yozgat ve Kayseri'de doktorlar ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi. Sağlık çalışanları, Filistin bayrakları ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşlerde konuşan yetkililer, İsrail'in Gazze'de soykırım ve katliam yaptığını, sağlık tesislerine yapılan saldırılar sonucunda birçok sağlık çalışanının öldüğünü ve hastanelerin hizmet dışı kaldığını belirtti. Protestolara Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in doktor eşi de katıldı.

Sivas, Yozgat ve Kayseri\'de İsrail saldırılarını protesto eden sağlık çalışanları sessiz yürüyüş düzenledi
16.12.2023 - 17:13,
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Sivas, Yozgat ve Kayseri'de doktorlar ile sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Sivas Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları, Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına konuşan Semih Yasir Çelenk, İsrail'in Filistin'de dünyanın gözü önünde soykırım ve katliam yaptığını söyledi.

Gazze'de 283 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 26 hastanenin hizmet dışı bırakıldığını ve 100'den fazla ambulans da dahil olmak üzere sağlık tesislerine 212 saldırı düzenlendiğini belirten Çelenk, "Gazze'deki 35 hastaneden 26'sı şu anda hizmet dışı. Kalanları da kısmen işlevsel durumda. Bu hastaneler aynı zamanda ülkede yerinden edilmiş binlerce kişiye de barınak sağlıyor." dedi.

Yürüyüşe, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in doktor eşi Çiğdem Olgun Şimşek de katıldı.

Yozgat

Yozgat'ta doktor ve sağlık çalışanları, alışveriş merkezi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Mustafa Dursun, katılımcılar adına yaptığı açıklamada, Gazze'de 7 bini çocuk olmak üzere 18 binden fazla kişinin öldürüldüğünü, 46 bin kişinin yaralandığını söyledi.

Dursun, "Hekimler ve sağlık çalışanları olarak İsrail'in bu saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki siviller, çocuklar, kadınlar, meslektaşlarımız ve hastaların hayatlarının korunması adına mesleğimize yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız." dedi.

Kayseri

Kayseri'de Sivas Caddesi'nde toplanan doktorlar ve sağlık çalışanları, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Doktorlar "Hastaneler, bebekler, çocuklar, kadınlar ve siviller hedef olamaz" yazılı pankart taşıdı.

Yürüyüşe doktor olan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan da katıldı.

Burada konuşan Dr. Ahmet Kırmacı, Filistin'e uygulanan zulüm bitene kadar "sessiz yürüyüş"e devam edeceklerini belirtti.

Kırmacı, hastanelerde İsrailli ve İsrail'i destekleyen firmalara ait muadil ilaç ve tıbbi malzeme istemediklerini söyledi.

Büyükkılıç da Gazze'de insanlığa sığmayacak zalimlikler yapıldığını, her zaman mazlumun yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Meydanı, Yozgat, İsrail, Gazze, Son Dakika

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