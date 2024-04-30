Sivas Zara'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Sivas Zara'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Sivas Zara\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, sentetik uyuşturucu, tabanca ve fişekler ele geçirildi.

30.04.2024 19:13
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Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imalatı ve satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İlçede 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmalarda 11,40 gram metamfetamin, 51,29 gram sentetik uyuşturucu, kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 5 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 105 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 10 kişi hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 4'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Sivas, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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