Sivasspor, Queensy Menig ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Sivasspor, Queensy Menig ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Sivasspor, Hollandalı futbolcu Queensy Menig ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Queensy Menig, kariyerinde 340 maça çıkarken 69 gol attı ve 42 asist yaptı. Ayrıca 5 kez de Hollanda milli takımının formasını giydi.

09.02.2024 19:04  Güncelleme: 19:06
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Sivasspor, Queensy Menig ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Hüsnü Ümit AVCISİVAS, (DHA)- Süper Lig ekibi Sivasspor, Hollandalı futbolcu Queensy Menig ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Queensy Menig ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaya gelen Queensy Miquel Saymon Wensley, futbola Ajax altyapında başladı. Ardından PEC Zwolle, Nantes, Oldham Athletic, Twente formasını giyen futbolcu son olarak Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Partizan'da forma giydi. Kariyerinde 340 maça çıkan futbolcu 69 kez de gol sevinci yaşadı. 42 asist yapan Hollandalı futbolcu, çeşitli kategorilerde 5 kez ülkesinin milli formasını giydi.

Sivasspor, Queensy Menig ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı
Kaynak: DHA

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