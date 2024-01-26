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Sivasspor, Sırp kaleci Dorde Nikolic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Sivasspor, Sırp kaleci Dorde Nikolic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Sivasspor, son olarak Macaristan ekibi Ujpest FC'de forma giyen 26 yaşındaki kaleci Dorde Nikolic'i kadrosuna kattı. Nikolic, 2.5 yıllık sözleşme imzaladı ve Sivasspor'un takviye çalışmaları devam ediyor.

26.01.2024 - 15:58,
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Sivasspor, Sırp kaleci Dorde Nikolic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Hüsnü Ümit AVCISİVAS, (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, son olarak Macaristan ekibi Ujpest FC'de forma giyen 26 yaşındaki file bekçisi Dorde Nikolic'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Macaristan ekibi Ujpest FC'de forma giyen 26 yaşındaki kaleci Dorde Nikolic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 13 Nisan 1997'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta dünyaya gelen Djordje Nikolic, futbola Partizan alt yapısında başladı. Ardından Jagodina, Basel, Schaffhausen, Thun, Aarau formasını giyen Djordje Nikolic 2022 yılından beri Újpest'ta forma giyiyordu. (DHA)

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Sivasspor, Sırp kaleci Dorde Nikolic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı
Kaynak: DHA
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Macaristan, Sivasspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor, Sırp kaleci Dorde Nikolic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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