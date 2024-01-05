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Sivasspor'un genç yeteneği Yunus Emre'ye İngiltere'den teklif - Son Dakika
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Sivasspor'un genç yeteneği Yunus Emre'ye İngiltere'den teklif

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un genç orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak'a İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'un resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Transfer görüşmeleri devam ediyor.

05.01.2024 - 07:37,
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SPOR Sivasspor'un genç yeteneği Yunus Emre'ye İngiltere'den teklif

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVASSPOR'un genç yeteneği Yunus Emre Konak'a İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un alt yapıdan yetiştirdiği ve daha sonra kısa sürede A takıma yükselen orta saha oyuncusu 17 yaşındaki Yunus Emre Konak'a Premier Lig ekiplerinden Brentford'un resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Kulüpler arasındaki transfer görüşmesinin henüz sonuçlanmadığı bildirildi.

'HEDEFİM AVRUPA' DEMİŞTİ

Yunus Emre Konak, 8 Ağustos'ta DHA'ya verdiği özel röportajında hedefinin Avrupa olduğundan bahsetmişti. Yunus Emre Konak açıklamalarında, "Futbolculuk hedefimde yavaş yavaş ilerliyorum. Avrupa'ya gitme hayalim var" dedi.

Yunus Emre Konak, ligin başında Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında profesyonel kariyerinin ilk golünü atmıştı. Konak bu sezon ise kırmızı beyaz forma ile çıktığı 17 resmi maçta 1 asist yaptı. (DHA)

Sivasspor\'un genç yeteneği Yunus Emre\'ye İngiltere\'den teklif
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sivasspor'un genç yeteneği Yunus Emre'ye İngiltere'den teklif - Son Dakika
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