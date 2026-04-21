Sivas’ın Suşehri ilçesinde 41 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. Tatar köyünde yaşayan ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen 8 çocuk annesi Y.A’nın, evinde fenalaşarak yere düştüğü belirtildi.
Kadının fenalaştığını fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Y.A’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Y.A’nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta 8 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
