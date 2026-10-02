Siverek BİLSEM\'de geliştirilen Akıllı Trafik Sistemi TEKNOFEST\'te birincilik kazandı

ORHAN PEHLÜL/ FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören ikiz kardeşler Muhammet Kemal ve Mustafa Emir Çakırkalın'ın, trafik kazasında kaybettikleri arkadaşlarının anısına zincirleme kazaları önlemek amacıyla geliştirdiği "Akıllı Trafik Sistemi" projesi TEKNOFEST'te birinci oldu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Trafik kazasında arkadaşlarını kaybeden ve Siverek Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören ikiz kardeşler Muhammet Kemal ile Mustafa Emir Çakırkalın'ın, bilgisayar öğretmeni Barış Mustafa Öztürk'ün danışmanlığında geliştirdiği proje de festival kapsamında sergileniyor.

Bariyerlerin arkasındaki sensörlerle kaza anındaki basınç değişimini saniyeler içinde belirleyerek güzergahtaki akıllı tabelalar aracılığıyla arkadan gelen sürücüleri uyaran sistem, çukur, sis, yağış ve yola çıkan hayvan gibi riskleri de kameralarla tespit edip merkezi birime ve sürücülere iletiyor.

Proje, festival kapsamında düzenlenen "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması"nın Doğa Bilimleri ve Çevresel Farkındalık kategorisinde birincilik elde etti.

Danışman öğretmen Barış Mustafa Öztürk, AA muhabirine, projeyle trafik kazalarında can kayıplarının önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerin yaşanan acı olaylardan etkilendiğini anlatan Öztürk, "Çocuklarımızın bu projeden esinlenmesinin temelinde 2 yıl önce Gaziantep'te yaşanan zincirleme trafik kazası var. Daha sonra bir arkadaşlarının da trafik kazasında hayatını kaybetmesi onları derinden etkiledi. Biz de çocuklarımızla birlikte kazaları önceden tespit ederek hem kazaların meydana gelmesini hem de kaza sonrasında oluşabilecek zincirleme kazaları önlemeye yönelik bir sistem geliştirdik." ifadelerini kullandı.

8. sınıf öğrencisi Mustafa Emir Çakırkalın da sensörler ve kameralar sayesinde yoldaki olumsuzlukların sürücülere anlık bildirildiğini anlattı.

Sistemin riskleri algılayıp uyarı mekanizmasını devreye soktuğunu aktaran Çakırkalın, şunları kaydetti:

"Sürücüleri anlık olarak bilgilendiriyoruz. Sistemimizin diğer bir boyutu da kameralarımız. Bu kameralar sayesinde yolda bir çukur olduğunda, yağmur, sis veya herhangi bir engel bulunduğunda bunu anlık olarak belirleyebiliyoruz. Akıllı tabelalarda 'yolda hayvan var' şeklinde uyarı gösteriliyor ve hız limitleri düşürülüyor. Böylece sürücülerin daha dikkatli olması sağlanıyor. Aynı zamanda merkezi sisteme bilgi verilerek yetkililer haberdar ediliyor."

Muhammet Kemal Çakırkalın ise mevcut altyapıların genellikle kaza oluştuktan sonra devreye girdiğini, projelerinin ise bu yönüyle farklı olduğunu dile getirdi.