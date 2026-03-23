Siverek BİLSEM Öğrencileri Singapur'da Türkiye'yi Temsil Edecek

23.03.2026 11:36
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Singapur'da düzenlenecek uluslararası matematik olimpiyatı finallerinde Türkiye'yi temsil ederek derece elde etmeyi hedefliyor.

Siverek BİLSEM öğrencileri, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Amerikan Matematik Olimpiyatları yetkililerince Türkiye'de gerçekleştirilen sınava katıldı. Sınava giren 27 öğrenciden 18'i derece elde ederek Singapore International Mathematics Olympiad Challenge Dünya Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Yenişehir Mahallesi'ndeki okul binasında haftanın belirli günlerinde matematik öğretmenleriyle bir araya gelen öğrenciler, finallerde altın madalya kazanmak için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Öğrenciler, Temmuz ayında Singapur'da gerçekleştirilecek finallerde Türk bayrağını dalgalandırmayı ve önemli bir başarıya imza atmayı hedefliyor.

Siverek BİLSEM Müdürü Sertaç İlhan, AA muhabirine, öğrencilerin potansiyellerine uygun eğitimler verdiklerini söyledi.

Öğrencilerini ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmaları için desteklediklerini belirten İlhan, şöyle konuştu:

"Bu noktada Amerikan Matematik Olimpiyatlarında öğrencilerimizi teşvik ettik, yarışmalara yönlendirdik. Singapur'da resmi bir yarışma olup ülkemizde de uzantıları olan bir yarışmaya da katılacaklar. Burada öğrencilerimiz 6 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalyayla toplam 18 madalya kazanıp, hem şehrimizi hem ülkemizi gururlandırdı. Bu noktada öğrencilerimiz Singapur'da yapılacak olan dünya finallerine davet aldılar ve öğrencilerimizin ülkemizi temsil etmeleri adına orada boy göstermeleri bizleri mutlu edecektir. Öğrencilerimizin, orada yarışmaları bizler için gurur, onlar için bir heyecan olacaktır. Hedefimiz başarılarımızı sürdürmek."

"Ülkemizi hakkıyla temsil etmek istiyoruz"

Öğrencilerini yaklaşık 2 yıldır sınava hazırlayan matematik öğretmeni Ferit Kanlısu da büyük bir disiplin ve düzen içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Sınava hazırlanırken, daha önce çıkmış sorular üzerinden bir çalışma sistemi oluşturduklarını dile getiren Kanlısu, "Bu konuda hem çocuklarımız hem velilerimiz destekçimiz. Aynı zamanda okul idaremiz ve okul müdürümüz de bu konuya çok önem veriyor. İlkokulda akıl ve zeka oyunları daha çok ve mantık soruları üzerinden gidiyoruz, yani olimpiyatın mantığını oturtmaya çalışıyoruz. Ortaokul kısmındaysa hem TÜBİTAK ortaokul matematik olimpiyatları var ve onunla beraber bir çok ülkede yapılan kendi ülkelerinde resmi ama bizim tanımadığımız matematik olimpiyatları var ama soru mantıkları çoğunlukla aynı ve bir çok soruyu araştırarak buluyoruz. O sorular üzerine çocuklarımıza bu konuda hazırlık yapıyoruz. Ülkemizi hakkıyla temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler heyecanlı

5. sınıf öğrencisi Cemile Zümre Karavar da hazırlıklarını sürdüreceklerini ifade ederek, "Gelen örnek sorularımızı çözdük ve bu sayede bir derece elde ettik. Amacım altın madalya kazanarak bayrağımızı açmak istiyorum." diye konuştu.

7. sınıf öğrencisi Kemal Çakırkalın da yarışmaya katılmaya hak kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Biz yaklaşık 2 yıldır gerek öğretmenlerimiz gerek arkadaşlarımızla bu sürece hazırlanıyoruz. Aslında biz her zaman bu sürece hazırlanıyorduk ve uluslararası Amerikan Matematik Olimpiyatlarında yüksek bir derece gösterdik. Ülkemizi Singapur olimpiyatlarında temsil etme hakkı kazandık. Ülkemizi hakkıyla temsil etmek istiyoruz."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 11:52:35. #7.13#
