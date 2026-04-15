Siverek Saldırısı İçin İstanbul'da Protesto

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski bir öğrencinin okuluna düzenlediği silahlı saldırı, bazı eğitim sendikaları üyelerince İstanbul'da protesto edildi.

Sultanahmet Meydanı'nda toplanan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) İstanbul şubelerine üye bir grup, "Okullarda Şiddete Hayır" ve "Okullarda Şiddete Dur De" yazılı pankart açıp slogan attı.

Bir süre oturma eylemi yapan grubun İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapmasına izin verilmedi.

Sonrasında, güvenlik güçleriyle yapılan görüşmenin ardından grup İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne geldi.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Eğitim Sen İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Tosu, Siverek'teki okula yapılan saldırının herkesi derinden sarstığını belirterek, okullardaki güvenliğin önemini vurguladı.

Tosu, okulların, çocukların, gençlerin ve eğitim emekçilerinin güvenli bir biçimde bulunması gereken kamusal alanlar olduğunu dile getirerek, gereken önlemlerin alınmasını istediklerini kaydetti.

Eğitim Sen'in eyleminin ardından Hürriyetçi Eğitim Sen üyeleri de protesto gösterisinde bulundu.

Pankart açarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne gelen grup adına yapılan basın açıklamasında, okullarda yaşanan bu tür şiddet olaylarına karşı yetkililerin önlem alması istendi.

Eğitim-İş Sendikası üyelerince yapılan basın açıklamasında ise okulların TSE'nin güvenlik ve fiziki koşul standartlarına uygun hale getirilmesi gerektiği belirtilerek, eğitimde şiddete karşı somut ve acil önlemler alınması istendi.