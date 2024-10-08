Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Doğan'a (63) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.
Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekibince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Kadın Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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