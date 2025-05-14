Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
A.A'nın kullandığı 06 FB 0687 plakalı tır, Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda R.Ç. yönetimindeki 63 AIT 160 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada servis minibüsü sürücüsü R.Ç ile aynı araçtaki 8 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Minibüs ile TIR Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika
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