Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sedat Gümüştaş (41) idaresindeki 23 ET 791 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 35'inci kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Bayram Gümüştaş (51), İlyas Gümüştaş (29) ve Abdülrahman Gümüştaş (46) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Otomobil Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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