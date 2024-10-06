Siverek'te Silah Kaçakçılarına Operasyon - Son Dakika
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Siverek'te Silah Kaçakçılarına Operasyon

Siverek\'te Silah Kaçakçılarına Operasyon

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

06.10.2024 16:16
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kırsal Örgülü, Bakırca ve Canpolat mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah, 4 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 214 mermi, 13 şarjör ve çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.C. H.S. ile L.G. işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA

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