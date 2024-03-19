Şanlıurfa\'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince, bir eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada, 1 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca, 4 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
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Nijerya ordusu, Kaduna eyaletinde fidye için kaçırılan 87 kişiden 16'sının kurtarıldığını açıkladı. Operasyonun devam ettiği belirtilirken, Nijerya'da fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanmasına rağmen insan kaçırma suçunun cezasının idam olduğu biliniyor.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aralarında husumet bulunan Emre T. ve Ümit Y. arasında çıkan tartışma sonucunda Emre T. silahla boynundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Emre T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan Ümit Y'yi yakalamak için çalışma başlattı ve olayda kullanılan tabanca bulundu.
AKP Elazığ Yazıkonak Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaz'ın, 2016-2019 yılları arasında sürdürdüğü belediye başkanlığı döneminde kilitli parke taşı alım ihalesi ile Belediyeyi 724 bin 581 lira 36 TL zarara uğrattığı iddia edildi. Konuyla ilgili müfettişlerin 'görevin kötüye kullanıldığı' yönünde verdiği rapora rağmen dosya ile ilgili Elazığ Valiliğince herhangi bir işlem yapılmadığı kaydedildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda balkonda unutulan yemekten çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında evin balkon kısmında küçük çapta maddi hasar meydana geldi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayında düzenlediği geleneksel iftar davetleri devam ediyor. Çifteler ilçesinde gerçekleşen iftar programı büyük ilgi gördü.
Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde çıkarıldı. Yılan, şehir merkezinden uzak bir doğal yaşam alanına salındı.
Muş Valisi Avni Çakır, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaşlıların önemine vurgu yaparak, onlara destek olmanın ve saygı göstermenin bir vefa borcu olduğunu belirtti. Çakır, yaşlıların tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle toplumsal hafıza olduğunu ve geleceğe ışık tuttuğunu ifade etti.
Van'ın Çatak ilçesinde gerçekleştirilen 'Sıfır Atık' projesi kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri, 2 farklı kategoride il birinciliği elde ederek, Van'ı iller arası yarışmada temsil etmeye hak kazandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, öğrencilerin atık üretimini azaltma, geri dönüşümü teşvik etme ve çevreye duyarlılık gibi konularda farkındalık oluşturmayı amaçlayan projeye katılımın büyük olduğunu belirtti.
Antalya'da bir özel okulda görevli sınıf öğretmeninin, sınıfta sosyal medya için video çekerken konuşmak isteyen öğrencisinin ağzını kapatarak çenesini sıktığı iddia edildi. Öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunup şikayetçi olan öğrencinin annesi, okul yönetiminin olayı görmezden geldiğini belirtti.
Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden TİS görüşmelerinin tıkanması sonucu yaklaşık 6 bin işçi eyleme çıktı. İşçiler, alın terinin karşılığını almak için belediye yönetimi ile görüşmek istediklerini belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olayları değerlendirirken, "Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek, savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı?
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