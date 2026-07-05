Siverek\'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Abdalağa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada bacağına mermi isabet eden Y.D. (20), yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis kavgaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.