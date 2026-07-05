Siverek'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Siverek'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Siverek\'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı
05.07.2026 23:55
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Abdalağa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada bacağına mermi isabet eden Y.D. (20), yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis kavgaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siverek'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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