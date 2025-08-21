Siverek'te Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
Güncel

Siverek'te Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Siverek\'te Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
21.08.2025 17:55
Siverek'te mahkeme sonrası jandarma aracına ateş açıldı, 2 kişi yaralandı. Fail yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle haklarında zorla mahkemeye getirilme kararı olan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince Siverek Adliyesine getirildi.

İşlemlerinin ardından jandarma aracına bindirilen Y.S. (44) ve N.S. (39), henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan N.S, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Siverek Kaymakamı Salih Sak, olay yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Siverek ilçemizde mahkemenin zorla getirme kararına istinaden Siverek Adliyesinde hazır bulundurulan 2 kişinin adli işlemlerinin tamamlanmasından sonra İlçe Jandarma Komutanlığına intikal etmek üzere adliye bahçesinden devriye aracına bindirilip hareket edildiği esnada araca ateş edilmesi olayının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik kolluk birimlerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli B.A.M. olayda kullandığı silahla birlikte çok kısa süre içinde Hilvan ilçemizde jandarma ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Siverek, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siverek'te Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika

16:30
