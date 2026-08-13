Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...

Bosphorus Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığına dair dikkat çeken bir soru yöneltti. Bakan Bayraktar ise Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi için 2035 yılını işaret etti.

Bosphorus Diplomasi Forumu, gençlerin üst düzey isimlerle bir araya geldiği dikkat çekici bir oturuma ev sahipliği yaptı. Forumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar arasındaki diyalog damga vurdu.

ÖMER TAYYİP ERDOĞAN'DAN KRİTİK SORU

Söz alarak Türkiye'nin uzun yıllardır süregelen enerjideki dışa bağımlılığına dikkat çeken Ömer Tayyip Erdoğan, Bakan Bayraktar'a şu soruyu yöneltti: "Türkiye'de yıllardır enerjide dışa bağımlılık söz konusu. Sizce Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için hayal değil, hedef tarih verebilecek bir noktaya geldik mi?"

BAKAN BAYRAKTAR HEDEF TARİHİ AÇIKLADI

Ömer Tayyip Erdoğan'ın sorusunu yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji stratejisi ve gelecek vizyonuna ilişkin somut bir takvim paylaştı. Mevcut bağımlılık oranının kademeli olarak düşürüleceğini belirten Bakan Bayraktar, "2035'lerde, şu anda yüzde 70'lerde olan oranı, yüzde 50'lerin altına çekmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.