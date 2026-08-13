Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...

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Bosphorus Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını hatırlatarak net bir tarih sordu. Bakan Bayraktar ise "Şu anda yüzde 70'lerde olan oranı, 2035'lerde yüzde 50'lerin altına çekmeyi hedefliyoruz" yanıtını verdi.

Bosphorus Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığına dair dikkat çeken bir soru yöneltti. Bakan Bayraktar ise Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi için 2035 yılını işaret etti.

Bosphorus Diplomasi Forumu, gençlerin üst düzey isimlerle bir araya geldiği dikkat çekici bir oturuma ev sahipliği yaptı. Forumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar arasındaki diyalog damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...

ÖMER TAYYİP ERDOĞAN'DAN KRİTİK SORU

Söz alarak Türkiye'nin uzun yıllardır süregelen enerjideki dışa bağımlılığına dikkat çeken Ömer Tayyip Erdoğan, Bakan Bayraktar'a şu soruyu yöneltti: "Türkiye'de yıllardır enerjide dışa bağımlılık söz konusu. Sizce Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için hayal değil, hedef tarih verebilecek bir noktaya geldik mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...

BAKAN BAYRAKTAR HEDEF TARİHİ AÇIKLADI

Ömer Tayyip Erdoğan'ın sorusunu yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji stratejisi ve gelecek vizyonuna ilişkin somut bir takvim paylaştı. Mevcut bağımlılık oranının kademeli olarak düşürüleceğini belirten Bakan Bayraktar, "2035'lerde, şu anda yüzde 70'lerde olan oranı, yüzde 50'lerin altına çekmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Bayraktar, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Kendisinden cocuklarindan sonra birde basimiza torun bela oldu 8 3 Yanıtla
  • İSA KANTAR İSA KANTAR:
    Ne şanslısın çocuk reis gibi bir deden var.... Biz doğu çocukları senin gibi şanslı olamadık.... 0 7 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Bizler cumhuriyetin çocuklarıyız. Köylerden çıkmış doktorlar savcılar hakimler ve sayısız bürokratları var bu ülkenin. Birinin torunu torbası diye bir yere gelinmemesi için verilmiş mücadeleler var. Kendi başarısızlığınızı köylere bağlamanız aşırı manasız. 4 1
  • Ali Yıldız Ali Yıldız:
    ne oldu gazımıza petrolümüze 2035 vay anam vay :))) 6 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    geliyor gelmekte olan Yazın bir kenara 3 1 Yanıtla
  • Murat Uygur Murat Uygur:
    fena soru 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin... - Son Dakika
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