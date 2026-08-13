Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı

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Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'in İstanbul'a gelirken yanında getirdiği iki kasa domatesin nedeni belli oldu. Sırp yıldızın, daha önce birlikte yemek yediği Beşiktaşlı yöneticilerin çok beğendiği domateslerden iki kasa getirerek yöneticilere hediye ettiği belirtildi.

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, yeni takımına katılmak üzere İstanbul'a gelirken beraberinde getirdiği iki kasa domatesle dikkat çekmişti.

Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı

Sırbistan'dan özel uçakla İstanbul'a gelen 26 yaşındaki golcünün eşyaları arasında iki kasa domates bulunması, uçak ekibi ve kendisini karşılayanlarda şaşkınlık yaratmıştı.

Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Vlahovic'in İstanbul'a neden iki kasa domates getirdiği ortaya çıktı. Zpor'dan Emre Tanrıver'in haberine göre Sırp golcü, daha önce Beşiktaşlı yöneticilerle birlikte yemek yedi. Yemek sırasında yöneticilerin sofradaki domatesleri çok beğendiğini fark eden Vlahovic, bu detayı unutmadı.

Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı

AYNI DOMATESLERDEN İKİ KASA GETİRDİ

Beşiktaşlı yöneticilerin domatesleri beğendiğini hatırlayan Vlahovic, İstanbul'a gelirken aynı domateslerden iki kasa yanında getirdi. Sırp yıldızın, beraberinde getirdiği iki kasa domatesi siyah-beyazlı yöneticilere hediye ettiği belirtildi.

Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı

Böylece Vlahovic'in İstanbul'a gelişinde dikkat çeken ve merak uyandıran iki kasa domatesin arkasındaki neden de ortaya çıkmış oldu.

Yemek Tarifi, İstanbul, Beşiktaş, Hediye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    şimdi habermi bu saçmaladınız ıyıce ciddıyet milletin derdi bumu domatesmi artık sacmalamayı bırakın 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı - Son Dakika
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