Siverek'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
H.K. idaresindeki 33 AGG 034 plakalı otomobil, kırsal Dilekli Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bankete düştü.
Kazada yaralanan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
