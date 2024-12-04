Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların devam ettiğini bildirdi.
Bu kapsamda Siverek'te düzenlenen operasyonda, 4 kilo 350 gram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini belirten Şıldak, 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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