Siverek\'teki silahlı kavgada 3 ölü, 4 yaralı: 6 tutuklama

Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 19 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Kırsal Bayırözü Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta akraba iki grup arasında çıkan, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırsal Bayırözü Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ferhat A, Leyla Ö, Fatih D. ve Kenan A. yaralanmış, Muzaffer A, Turan A. ve Ahmet A. hayatını kaybetmişti. Jandarma ekiplerince 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.