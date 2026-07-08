Şanlıurfa'nın Siverek ve Karaköprü ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. ile hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. saklandıkları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Siverek ve Karaköprü'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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