Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Havacılığın geleceğini dijitalleşme ve yeni teknolojiler şekillendirecek

TOBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Başkanı Murat Şeker:

"Önümüzdeki dönemde hedefimiz, yalnızca büyüyen bir havacılık sektörüne sahip olmak değil, emniyet, verimlilik, sürdürülebilirlik, teknoloji ve insan kaynağı alanlarında da küresel ölçekte rekabet edebilen bir ekosistem oluşturmak olmalı"

"Türkiye'nin uluslararası havacılıktaki konumunu daha ileri taşımak için kamu ve özel sektörün işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğiz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Tarımda dijitalleşmenin yol haritası belli oldu

Dijitalleşme hedefi kapsamında "Dijital Sulama Yönetimi Sistemi" kurulacak

Yapay zeka ve veriye dayalı iş modelleriyle akıllı tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak

(Doğukan Gürel/Ankara)

3- Türkiye, elektrikli battaniye ihracatıyla dış ticaretine sıcaklık kazandırdı

Soğuk kış koşullarıyla birlikte elektrikli battaniye gibi kişisel ısınma ürünleri öne çıkarken, Türkiye 9 ayda söz konusu üründe 1,3 milyon dolarlık ihracat yaptı

Türkiye, 9 ayda bu üründe 1,2 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde etti

(Seda Tolmaç/Ankara)

4- Doların güçlenmesi ve faiz artırım endişeleri emtia piyasasındaki satış baskısını derinleştirdi

Altının onsu 3 bin 502 dolarla, gümüşün onsu 40,8 dolarla Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü

Bakırın libresi, 5,44 dolarla mart ayından bu yana en düşük seviyeye kadar indi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- "Emlakçılar konut gösterimi için ücret talep edemez" uyarısı

TÜGEM Genel Başkanı Hakan Akdoğan:

"Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 19. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez"

GAPAS Başkanı Mustafa Kemal Şahin:

"Vatandaşlarımızın konut gösterimi karşılığında ücret talep edilmesi halinde ödeme yapmamalarını öneriyoruz"

TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük:

"Tüketiciler bu tür talepleri emlakçıların bağlı olduğu meslek odalarına, kayıtlı olmaları halinde İTO'ya ve Ticaret Bakanlığına şikayet edebilir"

(Uğur Aslanhan-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

6- Dünyanın en değerli bankaları arasında ABD ve Çin bankaları öne çıkıyor

910,4 milyar dolarlık piyasa değeri ile JPMorgan Chase, kendisinden sonra gelen en büyük iki bankanın piyasa değeri toplamını geride bırakıyor

Listede ilk 10'da yer alan bankaların 8'i ABD ve Çinli bankalardan oluşuyor

(Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Grafikli)

7- İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Japonya, yıllık 2 milyon tona kadar karbondioksit depolamayı hedefliyor

Japan CCS Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü ve Kurumsal Danışmanı Sawada Yoshihiro:

"Hedef, 2050'ye kadar yıllık 120 ila 240 milyon metrik ton karbondioksit depolayarak emisyonların azaltılmasına katkıda bulunmak"

(Başak Erkalan Köprübaşılı/Antalya) (Fotoğraflı)

8- Yargıtay'dan "çocukların menfaati doğrultusunda velayet değişebilir" kararı

Kayseri'deki bir boşanma davasında 2 çocuğun velayetinin anneye verilmesi üzerine baba, temyiz dilekçesinde annenin çocukları ihmal ettiğine dair mesaj kayıtları sunarak velayet kararına itiraz etti

Velayetin kamu düzenine ilişkin olduğuna ve çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerektiğine hükmeden Yargıtay, velayetin anneye verilmesi kararını bozdu

(İsmet Karakaş/Ankara)

9- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'ni ve enerjiye ve sosyal güvenliğe ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini ele alacak

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı, Tarım ve Orman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıkları ile Cumhurbaşkanlığının 2027 yılı bütçeleri görüşülecek

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

10- MEDİNE'NİN TESLİM OLMAYAN MUHAFIZI: ÇÖL KAPLANI FAHREDDİN PAŞA - Medine'nin ilk hava fotoğraflarını Fahreddin Paşa çekti

Birinci Dünya Savaşı sırasında Medine'yi 2 yıl 7 ay boyunca savunan Fahreddin Paşa'nın fotoğraflarında Osmanlı coğrafyasının farklı bölgelerindeki insanların gündelik yaşamından askeri faaliyetlere kadar pek çok ayrıntı yer alıyor

Sanat tarihçisi, küratör Ömer Faruk Şerifoğlu:

"Fahreddin Paşa sanat fotoğrafçılığından ziyade gördüğü yerleri, insanları ve askeri faaliyetleri kayıt altına alıyor. Medine'deyken uçaktan çektiği Medine'nin ilk hava fotoğrafları var"

(Mücahit Türetken-Fatma Nur Duman Arı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- İSTANBUL'UN SU UYGARLIĞININ ŞAHİTLERİ: SARNIÇLAR - Nuruosmaniye Sarnıcı İstanbul'un yeraltı mirasına ışık tutuyor

Osmanlı döneminde caminin sulak zeminini güçlendirmek ve biriken suları Haliç'e tahliye etmek amacıyla inşa edilen Nuruosmaniye Sarnıcı, restorasyon sırasında çıkarılan 420 kamyon balçık ve çamurun ardından kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor

"Osmanlı Belgeleri Işığında İstanbul'un Yeraltı Yapıları" kitabının yazarı Arzu Ulaş:

"Osmanlı imar politikasında cami çevresinde oluşturulan külliyeler ve mahallelerle orada bir sosyal yaşam alanları da inşa edilmiştir. Bu nedenle bu camilerde de en önemli ihtiyaç tabii ki su ve suyun depolanmasıdır. Sarnıçlar da camilerin altlarına inşa edilmiştir. Bugünkü yapı da Nuruosmaniye Camisi'nin su sarnıcı olarak kullanılmıştır"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya-Koray Taşdemir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Etnospor Kültür Festivali, farklı kıtalardan kültürleri Suudi Arabistan'da bir araya getiriyor

Dünya Etnospor Birliği yönetim kurulu üyesi Ana Claudia Collado Garcia:

"İnsanların festivalde aileleriyle birlikte bu deneyimi paylaşması kültürler arası etkileşim açısından büyük önem taşıyor"

Litvanya Etnospor Komitesi genel sekreteri Elmyra Baljanaite:

"Geleneklerimize yönelik bu ilgiyi görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor"

(Emre Aşıkçı/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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