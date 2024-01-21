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Sivrihisar, Eskişehir'in En Sağlam İlçesi - Son Dakika
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Sivrihisar, Eskişehir'in En Sağlam İlçesi

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Can Ayday, Sivrihisar ilçesinin Eskişehir'de deprem açısından en az riskli ilçelerden biri olduğunu belirtti. Sivrihisar'ın sağlam bir kayanın üzerine kurulu olduğunu ve deprem ivmesinin düşük olduğunu söyleyen Ayday, Eskişehir'in şanslı ilçelerinden biri olduğunu vurguladı.

Sivrihisar, Eskişehir\'in En Sağlam İlçesi
21.01.2024 - 20:00,
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Eskişehir'in en sağlam ilçesi Sivrihisar

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Can Ayday:

"Sivrihisar gerçekten deprem açısından daha az riskli ilçeler arasında"

"Sivrihisar granit, granodiyorit gibi sağlam bir kayanın da üzerinde bulunuyor"

"Eskişehir'de şanslı ilçelerden bir tanesi Sivrihisar'dır"

ESKİŞEHİR - Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Can Ayday Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin zeminin çok sağlam olduğuna değinirken, "Eskişehir'de deprem açısından şanslı ilçelerden bir tanesi Sivrihisar'dır" dedi.

Eskişehir'de yaşayan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Can Ayday, düzenlenen yeni deprem haritası üzerinde Eskişehir'in konumunu değerlendirdi. Kentin 14 ilçesi arasında depremin en olası olan ve en sağlam zemine sahip ilçeler hakkında konuştu. Kentin batısında bulunan İnönü ilçesinin Eskişehir fay zonu üzerinde olduğu için oldukça tehlikeli bir konuma sahip olduğunu belirten Ayday, Eskişehir'in en sağlam zeminine sahip ilçesinin ise Sivrihisar olduğunu söyledi. Can Ayday Sivrihisar'ın granodiyorit gibi sağlam bir kayanın da üzerine kurulduğu söyledi.

"Sivrihisar gerçekten deprem açısından daha az riskli ilçeler arasında"

Eskişehir'in ilçeleri arasında en az ve çok deprem riski bulunan yerler hakkında Prof. Dr. Can Ayday, "Eskişehir'in ilçeleri var, yanılmıyorsam 14 tane ilçesi var. Eskişehir'in bu ilçelerden konumlarını itibariyle bazıları deprem açısından çok riskli, bazıları orta riskli, bazıları az riskli. İnönü ilçesi riskli bir yerde, çünkü Eskişehir fay zonunun tam üzerinde kalıyor. Eskişehir riskli yerleşim yeri yani Tepebaşı olsun Odunpazarı ilçesi olsun. Gidelim diğer ilçelere bazı ilçelerde daha az riskli yerler. Bunlardan hangisi? Evet, Sivrihisar gerçekten deprem açısından daha az riskli ilçeler arasında. Günyüzü hemen biliyorsunuz Sivrihisar'ın doğusunda bir ilçemiz. Yani oralarda aktif fay yok ama maalesef oralarda aktif fay yok da illa ki aktif faya yakın olacak diye de bir şey yok. Mesela hemen söyleyeyim, Sivrihisar'ın güneyinden alüvyon başlar. Alüvyon dediğimiz böyle ince taneli kum, kil, silt, çimentolanmamış malzeme. Bu malzemenin olduğu yerler de bizim açımızdan riskli. Ben orada bir çalışma yapmıştım. Bir de oralarda yeraltı suyu seviyesi de çok yüksek. Sivrihisar'ın güneyinde Çiftelere veya şeye doğru Afyonkarahisar'a doğru giderken oralarda hem bu şekilde zemin kötü. Bir de yeraltı su seviyesi yüzeye yakın. Bu tür yerlerde deprem açısından da tehlikeli "dedi.

"Eskişehir'de şanslı ilçelerden bir tanesi Sivrihisar'dır"

Sivrihisar'ın Eskişehir'de deprem açsından en şanslı ilçe olduğu belirten Ayday şöyle devam etti;

"Bir de Sivrihisar granit, granodiyorit gibi sağlam bir kayanın da üzerinde bulunuyor. Gerçekten de Eskişehir'de şanslı ilçelerden bir tanesi Sivrihisar'dır. Eğer depremin gelen ivmesi yüksekse deprem o kadar fazla zarar verir. Depremin ivmesi az ise o zeminde daha az zarar. Sivrihisar civarındaki olma olasılığı olan depremin zeminde oluşturacağı ivme sıfır ikinin altında.

Kaynak: İHA
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