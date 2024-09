Sivrihisar Hava Gösterileri Nefes Kesti

Güncel

ESKİŞEHİR'de bu yıl 9'uncusu düzenlenen ' Sivrihisar Hava Gösterileri'ndeki akrobasi etkinlikleri, nefes kesti. Türk Hava Kurumu'nun paraşüt, model uçak ve paramotorlu gösterileri ilgiyle izlendi. Türkiye 'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener ile İsveçli mühendis pilot Sanna Hedin'in kendi modifiye ettiği uçağıyla yaptığı gösterileri de keyifle izlendi.

Sivrihisar Havacılık Merkezi, bu yıl 9'uncu kez hava gösterilerine ev sahipliği yaptı. Programın açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç ile binlerce havacılık tutkunu katıldı. Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Türkiye'nin son yıllarda sayıları artarak devam eden havacılık festivalleriyle yeni deneyimler kazandığını söyledi. Festivallerin ayrıca sivil havacılığı ulaşılabilir hale getirdiğini ifade eden İskurt, "Özellikle ideale yaklaşma noktasında, sevgi ve bağlılık, amatör ruha sahip olmakla mümkün oluyor. Ülkemizde amatör havacılık terimi ne kadar ticari ve askeri havacılığın dışındaymış gibi görünse de amatör ve sportif havacılık faaliyetleri ticari, sivil ve askeri havacılık operasyonlarının temeli ve ticari hava yolu pilotları için temel eğitim alanı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla genel havacılıkta deneyimlenen iş gücünün sektöre katkı sağlayacak şekilde transfer edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda coğrafi ve iklimsel şartları sayesinde yılın her mevsiminde her türlü havacılık faaliyetinin yapılabildiği bir ülkemiz genelinde havacılığın daha da gelişmesini, ilerlemesini bakanlık olarak her yönde destekliyor ve bu konuda sonuna kadar desteğimiz devam edecektir" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından hava gösterilerinde yer alan Türk Hava Kurumu model uçak, paraşüt, microlight uçak ve paramotor sporcuları gösteri yaptı. Paramotor sporcularının havada Türk bayrağı, Atatürk fotoğrafı ve THK kurumu bayrağı açtığı gösteri ilgiyle izlendi. Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener ile İsveçli mühendis pilot Sanna Hedin de 'Sivrihisar Hava Gösterileri'nde yer alıp, Eskişehir semalarında akrobasi uçuşu yaptı. Şener ve Hedin'in güç manevralı gösterileri beğeni topladı. Gösterilerin ardından havacılık tutkunları Öztürk ve Hedin ile hatıra fotoğrafı çektirip, imza aldı. Gösterilerde 2 Boeing Stearman & Antonov An-2 uçaklarının çift kol uçuşu, Bursa Havacılık Spor Kulübü'nün model uçak gösterisi ilgi çekti.