Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Gençlere Helikopter Uçuşu İmkanı Sundu - Son Dakika
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Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Gençlere Helikopter Uçuşu İmkanı Sundu

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Gençlere Helikopter Uçuşu İmkanı Sundu

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte gençlere helikopterle uçma şansı verdi. Etkinlikte, deneyimli pilotlar eşliğinde helikopterle uçuş deneyimi yaşayan gençler, ayrıca Türkiye'nin tek sivil profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in gösterisini izledi.

19.05.2024 15:25
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Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gençler, deneyimli pilotlar eşliğinde helikopterle uçma şansını yakaladı.

Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ndeki "Uçan Gençlik Etkinliği" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra helikopterle uçuş deneyimi yaşayacak gençlerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Etkinlik kapsamında Sivrihisar'daki okullar başta olmak üzere Eskişehir ve çevre ilçelerde bulunan lise ve ortaokul öğrencileri, merkeze ait helikopterle deneyimli pilotlar eşliğinde uçuş heyecanı yaşadı.

Tesislerde yer alan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni de gezen gençler, Türkiye'nin tek sivil profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla yaptığı akrobasi gösterisini izledi.

Şener, gösterinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezde gençleri ağırlamaktan ve onlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Milli bayramların kendisini mutlu ettiğine değinen Şener, gençlerle ilham verici bir etkinliğe imza attıklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından Semin Öztürk Şener, gençlerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Gençlere Helikopter Uçuşu İmkanı Sundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Gençlere Helikopter Uçuşu İmkanı Sundu - Son Dakika
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