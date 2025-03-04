Sivrihisar ve Ankara Kardeş Şehir Protokolü İmzalıyor - Son Dakika
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Sivrihisar ve Ankara Kardeş Şehir Protokolü İmzalıyor

Sivrihisar Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarım alanında destek sağlamak amacıyla kardeş şehir protokolü imzalayacak. Protokol ile kırsal alanlarda yapılacak yatırımlarla Sivrihisar'ın gelişimi hedefleniyor.

04.03.2025 15:45
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(ESKİŞEHİR) - Sivrihisar Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, yapılan görüşmeler sonrasında kardeş şehir protokolünü imzalayacak. Büyükşehir Belediyesi protokol kapsamında Sivrihisar Belediyesi'ne tarım alanında destek sağlayacak.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelerek, kardeş belediye olma yolunda görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılacak kardeş belediye protokolü ile özellikle ilçede  kırsal alanlarda yapılacak yatırımlar ve projelerle ilçenin daha da gelişmesini sağlayacak.

Belediye Başkanı Habil Dökmeci, yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkürlerini sundu. Başkan Dökmeci, "Bu kardeş belediye olma yolunda ilerlediğimiz süreçte, Sivrihisar'ın hem kırsal hem de merkezi alanlarında büyük bir gelişim süreci başlatacak. Sayın Mansur Yavaş'a, bu değerli iş birliği için teşekkür ediyorum. İlçemiz adına hayırlı olacağına inanıyorum" dedi.

Başkan Dökmeci, protokol ile ilçenin tarım alanlarında önemli desteklerin sağlanacağı ve sosyal hizmetlerin artırılacağına dikkat çekti. Ayrıca, bu iş birliği ile ilçenin doğal zenginliklerinin korunarak, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanacağı belirtildi.

Kardeş belediye protokolü sonrasında, her iki belediye tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek projeler için çalışmalar başlatılacak. İlk aşamada, Sivrihisar'ın kırsal alanlarına yönelik tarımsal destek projeleri ön plana çıkacak. Ayrıca, yerel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla çeşitli kalkınma projeleri üzerinde de durulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sivrihisar ve Ankara Kardeş Şehir Protokolü İmzalıyor - Son Dakika

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