Siyah Kıvılcımlar Otluk Yangınına Neden Oldu - Son Dakika
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Siyah Kıvılcımlar Otluk Yangınına Neden Oldu

Siyah Kıvılcımlar Otluk Yangınına Neden Oldu
01.07.2026 15:05
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Silivri'de elektrik direklerinin kesimi sırasında çıkan kıvılcımlar otluk alanda yangın başlattı.

SİLİVRİ'de kullanımda olmayan elektrik direklerinin kesimi sırasında sıçrayan kıvılcımların neden olduğu iddia edilen otluk alan yangını söndürüldü. Yangında ekili tarım arazileri ile ayçiçeği tarlaları zarar gördü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Seymen Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. İddiaya göre, elektrik dağıtım şirketi tarafından kullanımda olmayan elektrik direklerinin oksijen kaynağıyla kesimi sırasında kuru otların üzerine sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ekili tarım arazileri ile ayçiçeği tarlalarına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait su tankerleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgedeki çiftçiler de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Havacılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyah Kıvılcımlar Otluk Yangınına Neden Oldu - Son Dakika

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