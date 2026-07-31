Siyasi ve Ekonomik Ziyaretler Bugün Gerçekleşiyor - Son Dakika
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Siyasi ve Ekonomik Ziyaretler Bugün Gerçekleşiyor

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Sağlık, tarım ve ticaret bakanlarıyla, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun önemli ziyaretleri olacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek.

(Siirt/13.15)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca İnsan Hakları Eğitim Kampı düzenlenecek. Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın kampın açılışına katılacak.

(Kocaeli/20.30)

EKONOMİ FİNANS

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO Sivrihisar Tesisleri'ni ziyaret edecek ve Takmak Orman Yangın İlk Müdahale Ekip Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

(Eskişehir/11.30/15.30)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği ziyaret edecek, Artvin ve Hopa'da sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantılarında bir araya gelecek, Kemalpaşa İlçe Şehir Stadı Temel Atma Töreni'ne katılacak ve Sarp Gümrük Kapısı'nda incelemede bulunacak.

(Artvin/10.00/13.00/15.15/16.45/17.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pamukova YHT İstasyonu ve Ali Fuat Paşa Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Tarihi Sangarios Köprüsü Açılış Töreni'ne iştirak edecek, AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Sakarya/11.00/12.45/15.00/16.00/16.30)

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı dış ticaret istatistiklerini ve yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, birinci çeyreğe ilişkin finansal hesaplar ile haziran ayına ilişkin aylık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

ABD'nin İran bağlantılı gruplara yönelik saldırıları ve İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine yönelik misillemesi sonrası bölgedeki gerilim ve arabulucuların taraflar arasındaki mutabakatı hayata geçirmek için yürüttüğü temaslara dair gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısında 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Diplomasi, Ekonomi, Finans, Güncel, Kültür, Tarım, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyasi ve Ekonomik Ziyaretler Bugün Gerçekleşiyor - Son Dakika

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