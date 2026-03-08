Siyasi Ziyaretler ve İftar Programları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siyasi Ziyaretler ve İftar Programları

08.03.2026 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel, Dervişoğlu ve AK Parti yöneticileri çeşitli etkinliklere katılarak iftar gerçekleştirecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ?Sivrihisar Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, "Kadın" fotoğraf sergisini gezecek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli ile iftar programına iştirak edecek.

(Eskişehir/12.00/15.00/16.00/19.04) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince düzenlenecek "Geleneksel İstanbul İftarı"na katılacak.

(İstanbul/19.09) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret edecek, teşkilatıyla iftarda bir araya gelecek; Bartın İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, il teşkilatınca düzenlenecek sahur programında yer alacak.

(Kastamonu/15.30/18.30/Bartın/22.30/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, ziyaretlerde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı'na ve iftara katılacak, TÜRGEV İsminaz Şahin Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu öğrencileriyle sahur yapacak.

(Bursa/17.30-23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin il başkanlığını ziyaret edip basın açıklaması yapacak, İl Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenecek program ile "vefa iftarı"na iştirak edecek.

(Şanlıurfa/15.30-21.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partisinin il başkanlığınca düzenlenecek "vefa iftarı"na katılacak.

(Niğde/18.48) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığının "vefa iftarı"na katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığına ve huzurevine ziyarette bulunacak, AK Parti İl Teşkilatının "vefa iftarına" iştirak edecek.

(Kastamonu/15.30/17.15/18.49)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 25. haftasına Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor, Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/Gaziantep/13.30/Konya/16.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 29. haftası, Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK ve Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Bolu/16.00/Muğla/20.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup'un 29. haftası tek karşılaşmayla tamamlanacak, Kırmızı Grup'ta ise 27. hafta müsabakaları oynanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 24. hafta müsabakaları tamamlanacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına Trabzonspor-Karşıyaka, TOFAŞ-Safiport Erokspor ve Fenerbahçe Beko-Mersinspor maçlarıyla devam edilecek.

(Trabzon/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları yapılacak; Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, ON Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlik, Halkbank-Ziraat Bankart, Gaziantep Gençlikspor-Gebze Belediyespor, Altekma-Spor Toto ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana karşılaşmaları oynanacak.

(Bursa/13.00/Antalya/14.00/Ankara/Gaziantep/İzmir/16.00/İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de normal sezon, 26. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak; Köyceğiz Belediyespor-Güneysu, İstanbul Gençlik-Rize Belediyespor, Altınpost Giresunspor-Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ankara Hentbol ve Mihalıççık Belediyespor-Beykoz Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Muğla/İstanbul/Giresun/14.00/Trabzon/15.00/Eskişehir/17.00) (Fotoğraflı)

8- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasına 4 maçla devam edilecek.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Diplomasi, AK Parti, Ekonomi, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyasi Ziyaretler ve İftar Programları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
Çeşme Limanı’nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı Çeşme Limanı'nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı

09:03
İran “ABD askerlerini esir aldık“ dedi, CENTCOM’dan jet yanıt geldi
İran "ABD askerlerini esir aldık" dedi, CENTCOM'dan jet yanıt geldi
08:39
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı Çin bu kez topa sert girdi
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
08:07
Trump’tan dev Avrupa ülkesine tehdit “Bunu unutmayız“ deyip rest çekti
Trump'tan dev Avrupa ülkesine tehdit! "Bunu unutmayız" deyip rest çekti
07:51
Savaşı fırsat bildiler Yunanistan’dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak adım
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım
07:40
ABD’nin kabusu olacak Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
07:06
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv’de kaydedildi Resmen kabusu yaşadılar
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi! Resmen kabusu yaşadılar
06:29
Savaşta 9. gün İran “ABD’li askerleri esir aldık“ dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu
Savaşta 9. gün! İran "ABD'li askerleri esir aldık" dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu
05:21
Kanlı savaş kıta değiştirdi, başkentte gece yarısı büyük patlama
Kanlı savaş kıta değiştirdi, başkentte gece yarısı büyük patlama
04:59
EGM kaosa el attı 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım
EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım
04:54
İsrail’in Beyrut’ta bir oteli vurdu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
04:52
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti
04:26
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı
01:11
Trump’tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
00:20
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
22:37
İsrail’e yine füzeler düşüyor İran, petrol rafinerisini hedef aldı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 09:32:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Siyasi Ziyaretler ve İftar Programları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.