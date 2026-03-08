Siyasi Ziyaretler ve İftar Programları

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ?Sivrihisar Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, "Kadın" fotoğraf sergisini gezecek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli ile iftar programına iştirak edecek.

(Eskişehir/12.00/15.00/16.00/19.04) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince düzenlenecek "Geleneksel İstanbul İftarı"na katılacak.

(İstanbul/19.09) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret edecek, teşkilatıyla iftarda bir araya gelecek; Bartın İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, il teşkilatınca düzenlenecek sahur programında yer alacak.

(Kastamonu/15.30/18.30/Bartın/22.30/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, ziyaretlerde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı'na ve iftara katılacak, TÜRGEV İsminaz Şahin Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu öğrencileriyle sahur yapacak.

(Bursa/17.30-23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin il başkanlığını ziyaret edip basın açıklaması yapacak, İl Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenecek program ile "vefa iftarı"na iştirak edecek.

(Şanlıurfa/15.30-21.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partisinin il başkanlığınca düzenlenecek "vefa iftarı"na katılacak.

(Niğde/18.48) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığının "vefa iftarı"na katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığına ve huzurevine ziyarette bulunacak, AK Parti İl Teşkilatının "vefa iftarına" iştirak edecek.

(Kastamonu/15.30/17.15/18.49)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 25. haftasına Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor, Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/Gaziantep/13.30/Konya/16.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 29. haftası, Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK ve Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Bolu/16.00/Muğla/20.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup'un 29. haftası tek karşılaşmayla tamamlanacak, Kırmızı Grup'ta ise 27. hafta müsabakaları oynanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 24. hafta müsabakaları tamamlanacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına Trabzonspor-Karşıyaka, TOFAŞ-Safiport Erokspor ve Fenerbahçe Beko-Mersinspor maçlarıyla devam edilecek.

(Trabzon/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları yapılacak; Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, ON Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlik, Halkbank-Ziraat Bankart, Gaziantep Gençlikspor-Gebze Belediyespor, Altekma-Spor Toto ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana karşılaşmaları oynanacak.

(Bursa/13.00/Antalya/14.00/Ankara/Gaziantep/İzmir/16.00/İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de normal sezon, 26. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak; Köyceğiz Belediyespor-Güneysu, İstanbul Gençlik-Rize Belediyespor, Altınpost Giresunspor-Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ankara Hentbol ve Mihalıççık Belediyespor-Beykoz Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Muğla/İstanbul/Giresun/14.00/Trabzon/15.00/Eskişehir/17.00) (Fotoğraflı)

8- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasına 4 maçla devam edilecek.

***

