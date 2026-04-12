Siyasi Ziyaretler ve Spor Müsabakaları

12.04.2026 09:10
Özgür Özel, Ümit Özdağ ve Önder İşleyen'i ziyaret edecek; birçok spor karşılaşması gerçekleşecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile SOL Parti Genel Başkanı Önder İşleyen'i ziyaret edecek.

(Ankara/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Nevruz Bayramı kutlamalarına katılacak.

(Niğde/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes, bölgedeki gelişmeler ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 29. haftasına TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Göztepe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Kocaelispor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/14.30/İzmir/17.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 35. haftası, İmaj Altyapı Vanspor FK-Manisa FK, Adana Demirspor-Alagöz Holding Iğdır FK ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Serikspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Van/13.30/Adana/16.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 32, Beyaz Grup'ta ise 36. hafta müsabakaları oynanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 29. hafta maçları yapılacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasına Glint Manisa Basket-TOFAŞ, Trabzonspor-Aliağa Petkimspor ve Bursaspor Basketbol-Türk Telekom karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Manisa/13.00/Trabzon/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı 2. ayağında Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları ve Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Kargo müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk ayağında Ziraat Bankkart-Spor Toto ve Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.

(Ankara/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

8- A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 6. ve son maçında Danimarka ile deplasmanda karşılaşacak.

(Kolding/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

