Şizofreni Hastası Anne, İki Çocuğunu Hayatından Eden Olayın Ardından Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Şizofreni Hastası Anne, İki Çocuğunu Hayatından Eden Olayın Ardından Cenaze Töreni Düzenlendi

Şizofreni Hastası Anne, İki Çocuğunu Hayatından Eden Olayın Ardından Cenaze Töreni Düzenlendi

Keçiören'de şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serpil Altınok Dereci, çocukları Afra Sümeyye ve Muhammet Ali'nin bileklerini keserek ölümüne neden oldu. Cenaze namazı Kartal'da kılındı. Baba Mehmet Dereci, çocuklarının tabutlarının başında gözyaşı döktü.

12.02.2025 17:48  Güncelleme: 17:52
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ANKARA'nın Keçiören ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serpil Altınok Dereci'nin, bileklerini keserek ölümüne sebep olduğu Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci, Kartal'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede baba Mehmet Dereci, çocuklarının tabutlarının başında, "Koruyamadım" diyerek ağladı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Şubat'ta meydana gelen olayda, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serpil Altınok, henüz bilinmeyen bir sebeple evdeki çocukları Afra Sümeyye Dereci (10), Muhammet Ali Dereci (7) ve A.B.D.'nin (12) bileklerini kesti. Komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan A.B.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren A.B.D.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Tutuklanan anne Serpil Altınok Dereci, ruhsal durumunun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

ÇOCUKLAR TOPRAĞA VERİLDİ

Olayda hayatlarını kaybeden Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci'nin cenazeleri, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirildi. Kardeşlerin cenazeleri bugün Kartal'daki Kavaklı Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailenin sevenlerinin katıldığı cenazede baba Mehmet Dereci, çocuklarının tabutlarının başında "Koruyamadım" diyerek ağladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şizofreni Hastası Anne, İki Çocuğunu Hayatından Eden Olayın Ardından Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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