Skal Uluslararası Dünya Kongresi İzmir'de düzenlenecek - Son Dakika
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Skal Uluslararası Dünya Kongresi İzmir'de düzenlenecek

Skal Uluslararası Dünya Kongresi İzmir\'de düzenlenecek

Skal International Dünya Başkanı Annette Cardenas, İzmir'de düzenlenecek Skal Uluslararası Dünya Kongresi için inceleme ziyareti yaptı. Cardenas, İzmir'in turizm altyapısından etkilendiğini ve kentin dünya çapında tanıtımı için çaba göstereceğini belirtti. Kongre, 16-21 Ekim 2024 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek ve farklı coğrafyalardan çok sayıda turizm profesyoneli ağırlanacak.

22.05.2024 13:43
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İzmir'de düzenlenecek Skal Uluslararası Dünya Kongresi hazırlıkları kapsamında İzmir'de inceleme ziyareti yapan Skal International Dünya Başkanı Annette Cardenas, İzmir'in turizm altyapısından çok etkilendiğini, kentin dünya çapında tanıtımı için çaba göstereceğini belirtti.

Dünya turizm profesyonellerinin oluşturduğu en büyük sivil toplum örgütleri arasında gösterilen Skal International'ın 83. Dünya Kongresi, 16-21 Ekim 2024 tarihleri arasında İzmir'de organize edilecek.

Farklı coğrafyalardan çok sayıda turizm profesyonelinin ağırlanacağı organizasyonun hazırlık çalışmaları, Skal International Dünya Başkanı Cardenas'ın da bulunduğu heyet tarafından incelendi.

İzmir'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Cardenas, Türkiye destinasyonunu iyi tanıdığını sandığını ancak İzmir'i detaylı inceleyince yeteri kadar tanımadığını anladığını söyledi.

Cardenas, "İnceleme boyunca gördüğümüz yerler, toplantıların yapılacağı mekanlar, buradaki servisin kalitesi, oteller ve hizmet. Gerçekten hepsinden çok etkilendim. Hepsi 5 yıldızlı. Şaşırarak ve mutlu olarak bu inceleme gezisini tamamladık." dedi.

Hedeflerinin İzmir'e sadece Skal üyelerini değil dünya genelinden turistleri de getirmek olduğunu dile getiren Cardenas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güzel bir şehriniz ve ülkeniz var. Bunu bütün dünyanın tanımasını istiyorum. Bunun için de elimizdeki tüm medya, sosyal medya olanaklarını kullanarak kongreyi bütün dünyaya duyurmak istiyorum. İnsanlar gelemese bile İzmir'i duymaları, tanımaları için elimden geleni yapacağım. Çünkü burayı çok sevdim, beğendim. Bu kongreye gelmeyen çok şey kaybedecek. Bu kongre çok güzel olacak."

Skal'ın geçmiş dönem başkanı Hülya Aslantaş da kurumun Türkiye'de düzenleyeceği 4. kongre için hazırlık yaptıklarını belirterek, "İlki 1970'de İstanbul'da yapıldı. 1993'te tekrar İstanbul'da, 2007'de Antalya'da yapıldı ve bizim bütün amacımız İzmir'e de bunu getirmekti. İzmir, dünyanın tam tanımadığı ama hep çok iyi saklanan bir hazinedir. Bunun için biz turizmciler olarak zaten uğraşıyoruz ama dünya turizmcilerini buraya getirerek onlara birebir yerinde göstermek bizim için çok büyük bir şans olacak." ifadelerini kullandı.

İzmir Skal Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Güner Güney de İzmir'in turizm hedefleri açısından tarihi günlerden geçtiğini, bu fırsatı iyi değerlendireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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