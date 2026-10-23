Slovak özel kuvvetlerine Çiğli'de serbest paraşüt atlayış eğitimi veriliyor - Son Dakika
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Slovak özel kuvvetlerine Çiğli'de serbest paraşüt atlayış eğitimi veriliyor

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Slovak özel kuvvetlerine Çiğli\'de serbest paraşüt atlayış eğitimi veriliyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerinin 2'nci Ana Jet Üs Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığında Slovakya Özel Kuvvetler personeline eğitim verildiğini açıkladı. Eğitimler Çiğli/İzmir'de yüksek irtifa, gece görüş gözlüklü ve silahlı serbest paraşüt atlayışlarını kapsıyor.

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2'nci Ana Jet Üs Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı'nda, Slovakya Özel Kuvvetler Komutanlığı personeline eğitim verildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından 'Çiğli/ İzmir' başlığı ile yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 2'nci Ana Jet Üs Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı bünyesinde, Slovakya Özel Kuvvetler Komutanlığı personeline yönelik; yüksek irtifa, gece görüş gözlüğü, silahlı/teçhizatlı, oksijen destek sistemli ve konteyner ile askeri serbest paraşüt atlayış ve eğitimleri icra ediliyor" denildi.

Kaynak: DHA
Milli Savunma BakanlığıSlovakyaGüncelÇiğliİzmirDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Slovak özel kuvvetlerine Çiğli'de serbest paraşüt atlayış eğitimi veriliyor - Son Dakika
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