Slovak özel kuvvetlerine Çiğli\'de serbest paraşüt atlayış eğitimi veriliyor

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2'nci Ana Jet Üs Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı'nda, Slovakya Özel Kuvvetler Komutanlığı personeline eğitim verildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından 'Çiğli/ İzmir' başlığı ile yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 2'nci Ana Jet Üs Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı bünyesinde, Slovakya Özel Kuvvetler Komutanlığı personeline yönelik; yüksek irtifa, gece görüş gözlüğü, silahlı/teçhizatlı, oksijen destek sistemli ve konteyner ile askeri serbest paraşüt atlayış ve eğitimleri icra ediliyor" denildi.