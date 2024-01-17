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Slovakya Başbakanı, Macaristan'ın Ukrayna yardımını veto etmesine karşı çıkıyor - Son Dakika
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Slovakya Başbakanı, Macaristan'ın Ukrayna yardımını veto etmesine karşı çıkıyor

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Brüksel yönetiminin, AB'nin Ukrayna'ya yapılması planlanan 50 milyar avroluk yardım paketini veto eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı cezalandırmak istediğini söyledi. Fico, Macaristan'ın kendi egemenliği için savaşması nedeniyle cezalandırılmasına karşı olduğunu belirtti ve Vişegrad Grubu'nun işlevsiz hale getirildiğini ifade etti.

Slovakya Başbakanı, Macaristan\'ın Ukrayna yardımını veto etmesine karşı çıkıyor
17.01.2024 - 00:11,
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Brüksel yönetiminin, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya 50 milyar avroluk mali yardım paketini veto eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı cezalandırmak istediğini, bu yaklaşıma karşı olduğunu söyledi.

Macaristan'da temaslarda bulunan Slovak Başbakan Fico, Macar mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fico, Macaristan'ın Aralık 2023'de AB'nin Ukrayna'ya yapılması planlanan 50 milyar avroluk yardım paketini veto etmesi nedeniyle cezalandırılmaya çalışıldığını ifade etti.

"Slovakya'da hükümetin başı olduğum sürece, bir ülkenin kendi egemenliği için savaşması nedeniyle cezalandırılmasına asla onay vermeyeceğim. Macaristan'a yönelik böyle bir saldırıya hiçbir zaman izin vermeyeceğim." diyen Fico, Vişegrad 4'lüsü olarak adlandırılan Slovakya, Macaristan, Çekya ve Polonya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu ülkelerinin (V4) içinde bulunduğu son duruma da değindi.

Fico, Vişegrad Grubu'nun kasten işlevsiz hale getirildiğini, söz konusu 4 ülkenin AB içinde 65 milyon insanı temsil ettiğini, bu 4 ülkenin birlikte yaptıklarının müstakil bir ülkeye oranla çok daha etkili olduğuna dikkati çekti.

Macaristan, Ukrayna'ya yardımı veto etmişti

Aralık ayında yapılan AB Liderler Zirvesi'nde oybirliği gereken Ukrayna'ya 50 milyar avroluk mali destek planı Macaristan tarafından veto edilmişti.

Macaristan, AB bütçesinin üye ülkeleri desteklemesi gerektiği, Ukrayna'da ciddi yolsuzluklar olduğu ve savaşta Batı'nın verdiği desteğin sonuç vermediği gerekçeleriyle Ukrayna'ya mali yardım sağlanmasına karşı çıkıyor.

Bu konuda henüz karar alamayan AB liderleri, 1 Şubat'ta Brüksel'de Ukrayna'ya mali destek sağlanması ve AB uzun dönem bütçesinde revizyonları ele alacakları bir zirve düzenleyecek.

Kaynak: AA
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