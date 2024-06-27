Slovakya'da otobüsle yolcu treni çarpıştı: 5 ölü - Son Dakika
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Slovakya'da otobüsle yolcu treni çarpıştı: 5 ölü

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Slovakya'nın Nove Zamky bölgesi yakınlarında otobüsle yolcu treninin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada 5 kişi yaralandı.

27.06.2024 21:46  Güncelleme: 22:43
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Slovakya'da yolcu treni ile otobüsün çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

5 KİŞİ CAN VERDİ

Slovakya'da yolcu treni ile otobüs çarpıştı. Nove Zamky bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Slovakya medyası, kazaya karışan trenin Çekya'nın başkenti Prag'dan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gittiğini aktardı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, kurtarma ve sağlık ekipleri gönderilirken, acil servis tarafından yapılan açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenleri derin bir üzüntüyle anarken, ailelere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Slovakya\'da otobüsle yolcu treni çarpıştı: 5 ölü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Slovakya'da otobüsle yolcu treni çarpıştı: 5 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Slovakya'da otobüsle yolcu treni çarpıştı: 5 ölü - Son Dakika
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