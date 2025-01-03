Slovakya, Ukrayna'ya Karşı Önlemler Almayı Tartışıyor - Son Dakika
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Slovakya, Ukrayna'ya Karşı Önlemler Almayı Tartışıyor

Başbakan Fico, Rus doğalgaz geçişinin durması sonrası Ukrayna'ya karşı önlemleri değerlendiriyor.

03.01.2025 12:43
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BRATİSLAVA, 3 Ocak (Xinhua) -- Slovakya Başbakanı Robert Fico, partisi Smer-SD'nin, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden geçişinin durdurulmasının ardından Ukrayna'ya karşı uygulanacak karşı önlemler hakkında koalisyon ortaklarıyla görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Fico, perşembe günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ukrayna'ya elektrik arzının kesilmesi ve Slovakya'daki Ukrayna vatandaşlarına sağlanan desteğin sınırlandırılması gibi önlemler alınabileceğini belirtti.

Fico, durumun son derece ciddi olduğunu ve Slovakya'nın etkili bir yanıt vermesini gerektirdiğini savundu.

Fico, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Ukrayna üzerinden Rus doğalgazının geçişini durdurmaya karar vermesi yüzünden Slovakya'nın geçiş ücretlerinden zararının yıllık 500 milyon euroya (513 milyon ABD doları) varabileceğini ifade etti. Geçiş sözleşmesinin 31 Aralık'ta son ermesiyle 1 Ocak'ta Slovakya'ya doğalgaz akışı sonlandırıldı.

Fico, Slovakya'nın başvurabileceği tek alternatifin, geçişin yeniden başlatılmasını sağlamak ya da zararı karşılayacak telafi mekanizmalarına başvurmak olduğunu ifade etti.

Fico, Zelenski'nin bu kararından sadece Avrupa'ya doğalgaz ihracatını artıran ABD'nin karlı çıktığını, Rusya'nınsa büyük bir zarara uğramadığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Robert Fico, Slovakya, Politika, Ekonomi, Ukrayna, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovakya, Ukrayna'ya Karşı Önlemler Almayı Tartışıyor - Son Dakika

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