Slovenya'dan ABD'ye Ceza Mahkemesi Uyarısı

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LÜBLİYANA, 8 Şubat (Xinhua) -- Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlarının uluslararası ceza hukukunun temellerini zayıflattığını söyledi.

Musar cuma günü yaptığı açıklamada, "Yaptırımlar, modern uluslararası ilişkilerin temelini oluşturan hukukun üstünlüğünün açıkça hiçe sayılmasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı, Roma Statüsü'ne taraf ülkelerin, merkezi Lahey'de bulunan bağımsız uluslararası kuruluşa ve personeline sahip çıkma girişimini desteklediğini ifade etti.

"ABD tehlikeli bir mesaj veriyor. O da Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçlarının sadece ağır suçlar işlediğinden şüphelenilen kişilere karşı adaletin peşinde koştukları için cezalandırılacakları mesajı" diyen Musar, bireylerin ceza davalarına karşı sahip olmaları gereken tek güvencenin "insanlığa karşı işlenen en iğrenç suçlara ortak olmamaları" olduğunu ifade etti.

Slovenya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada yargı kurumlarının tehditlere karşı korunması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü, mahkemenin ABD ve yakın müttefiki İsrail'i hedef alan "yasa dışı ve temelsiz kararlar" aldığını iddia ederek mahkemeye yaptırım uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.