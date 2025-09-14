Slovenya'dan Çin'e Pozitif Mesaj - Son Dakika
Slovenya'dan Çin'e Pozitif Mesaj

14.09.2025 18:03
Slovenya Cumhurbaşkanı Musar, Çin'in çok taraflılığa bağlılığını takdir etti ve işbirliğini vurguladı.

LÜBLİYANA, 14 Eylül (Xinhua) -- Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Çin'in çok taraflılığa bağlı kalmasını ve sorumlu büyük bir ülke olarak uluslararası topluma örnek teşkil etmesini takdirle karşıladıklarını söyledi.

Musar cumartesi günü Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi ile bir araya geldi.

Slovenya'nın diplomasisinin çatışma yaratmak yerine ortaklar aramaya odaklandığını belirten Musar, Çin ile yakın işbirliği içinde olmaya, Birleşmiş Milletler'i merkezine alan uluslararası sistemi kararlılıkla korumaya, açıklık, işbirliği ve serbest ticareti savunmaya ve iklim değişikliği gibi küresel zorlukları ortaklaşa ele almaya hazır olduklarını ifade etti.

Xi'nin selamlarını ileten Wang, Slovenya'nın küresel bir vizyonla "küçük ülke, büyük diplomasi" uyguladığını, Çin'i rakip değil ortak olarak gördüğünü ve bunun Slovenya dahil tüm tarafların çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

Wang, Çin'in çoğunluğu oluşturan ülkelerin yanında olmaya devam edeceğini, dünyanın "güçlünün zayıfı ezdiği düzene" geri dönmesine karşı çıkacağını ve uluslararası adalet ile hakkaniyeti savunmak için harekete geçeceğini belirtti. Ayrıca, Çin'in Slovenya ile çok taraflı işbirliğini güçlendirmeye, uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları savunmaya, hassas gündem konularının siyasi çözümünü teşvik etmeye ve daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetişim sistemi kurmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Wang ayrıca Slovenya'yı Çin-Avrupa ilişkilerini ve Çin ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğini teşvik etme çabalarını sürdürmeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua

