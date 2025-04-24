Slovenya'dan Gazze İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Slovenya'dan Gazze İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı

Slovenya, İsrail'in Gazze'deki insani yardım engelinin kaldırılmasını ve ateşkes talep etti.

24.04.2025 19:23
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Slovenya, İsrail'in Gazze'de uyguladığı insani yardım girişlerine yönelik engelin, bir an evvel kaldırılmasını talep etti.

Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki insani krize dikkati çekmek amacıyla Almanya, Fransa ve İngiltere'nin dün yaptığı ortak açıklamasına "tam destek" verildiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişlerini 50 gündür engellediği ve bunun sonucunda sivillerin açlık, salgın hastalık ve ölümle karşı karşıya oldukları vurgulanan açıklamada, "Slovenya, bu engelin bir an evvel kaldırılmasını istiyor. Ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Slovenya'nın, İsrail'in insani yardımları siyasallaştırması dahil Gazze'deki durumu daha da kötüleştiren tüm eylemlerini kınadığı, Batı Şeria'daki durumun da kabul edilemez olduğu belirtildi.

3 Avrupa ülkesinin Dışişleri Bakanlıklarından dün yapılan ortak açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye 50 gündür insani yardım girişini engellediğine işaret edilerek, "Bunlar, barış umudunu zedeliyor. İnsani yardım, hiçbir zaman siyasi bir araç olarak kullanılmamalı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Slovenya'dan Gazze İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika

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