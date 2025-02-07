Slovenya'dan Trump'ın UCM Yaptırımları Değerlendirmesi - Son Dakika
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Slovenya'dan Trump'ın UCM Yaptırımları Değerlendirmesi

Slovenya Cumhurbaşkanı, Trump'ın UCM yaptırımlarını uluslararası ceza hukukunu zayıflatan tehlike olarak gördü.

07.02.2025 17:16
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Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yönelik yaptırım kararı almasının uluslararası ceza hukukunun temellerini zayıflattığını söyledi.

Pirc Musar, yerel basına, Trump'ın UCM yetkililerine yönelik kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yaptırım kararını endişeyle karşıladığını dile getiren Pirc Musar, "ABD, uluslararası ceza hukukunun temellerini zayıflatıyor. Yaptırımların kapsamı ve gerekçeleri, tarihi inkar etmek ve hukuku göz ardı etmekten başka bir şey değildir." dedi.

Pirc Musar, Trump'ın dünyaya tehlikeli mesaj gönderdiğini belirterek, verilmesi gereken mesajın insanlığa karşı suçların işlenmemesi yönünde olması gerektiğini vurguladı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı da resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Slovenya, UCM yetkililerine yaptırım kararını derin üzüntüyle karşıladı. Adaletin sağlanması için yargı kurumlarının bağımsız hareket etmelerine olanak sağlanmalıdır. Adalet çalışanları her türlü tehdit ve dış etkenlere karşı korunmalıdır."

Trump'ın UCM'ye yaptırım kararı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dolayısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, bu karar nedeniyle UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kaynak: AA

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