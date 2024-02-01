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Slovenya ve Belçika Dışişleri Bakanları AB'nin kurallarına ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı - Son Dakika
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Slovenya ve Belçika Dışişleri Bakanları AB'nin kurallarına ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı

Slovenya ve Belçika Dışişleri Bakanları AB\'nin kurallarına ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile gerçekleştirdiği görüşmede, Avrupa Birliği içinde kuralların ve hukukun üstünlüğünün yanında olduklarını vurguladı. Fajon, ülkelerinin güçlü müttefikler olduğunu belirtirken, Lahbib ise Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini ve Orta Doğu'da barış ve istikrarı teşvik etmeye kararlı olduklarını ifade etti.

01.02.2024 17:57  Güncelleme: 17:58
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Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile bir araya geldi.

Fajon, Hadja ile Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği (AB) içerisinde her zaman kuralların ve hukukun üstünlüğünün yanında olacak çekirdeğin bir parçasıyız." ifadesini kullandı.

Slovenya Dışişleri Bakanı paylaşımında ayrıca, ülkesi ve Belçika'nın güçlü müttefikler olduğunu kaydetti.

Lahbib ise sosyal medya hesabından, Fajon ile görüşmesinin iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri ortaya koyduğunu kaydetti.

Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerine dikkati çeken Lahbib, " Orta Doğu'da barış ve istikrarı teşvik etmeye ve kadınların diplomasideki yerini güçlendirmeye kararlıyız." paylaşımını yaptı.

Kaynak: AA

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