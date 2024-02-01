Slovenya ve Belçika Dışişleri Bakanları AB\'nin kurallarına ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı

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Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile bir araya geldi.

Fajon, Hadja ile Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği (AB) içerisinde her zaman kuralların ve hukukun üstünlüğünün yanında olacak çekirdeğin bir parçasıyız." ifadesini kullandı.

Slovenya Dışişleri Bakanı paylaşımında ayrıca, ülkesi ve Belçika'nın güçlü müttefikler olduğunu kaydetti.

Lahbib ise sosyal medya hesabından, Fajon ile görüşmesinin iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri ortaya koyduğunu kaydetti.

Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerine dikkati çeken Lahbib, " Orta Doğu'da barış ve istikrarı teşvik etmeye ve kadınların diplomasideki yerini güçlendirmeye kararlıyız." paylaşımını yaptı.