Smotrich'ten Batı Şeria'da Egemenlik İlanı Çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yaklaşan seçimlerden önce işgal altında tuttukları Batı Şeria'da tek taraflı "egemenlik" ilan edilmesini istedi.

Bakan Smotrich, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kenti yakınlarındaki yasa dışı Karnei Shomron yerleşimindeki bir etkinlikte konuştu.

Batı Şeria için sık sık ilhak ve tek taraflı "egemenlik ilanı" çağrıları yapan Smotrich, tek taraflı "egemenlik ilanının" uluslararası alanda İsrail aleyhinde yürütüldüğünü iddia ettiği kampanyalara karşı "nihai yanıt" olacağını öne sürdü.

Aşırı sağcı Bakan Smotrich, söz konusu adımın yaklaşan seçimlerden önce atılması gerektiğini savundu.

Öte yandan Smotrich, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısına ilişkin İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Eğer yeni bir saldırı gerçekleşirse, tekrar karşılık veririz. Hizbullah'ın yerleşimlerimize saldırmasına müsaade etmediğimiz yeni bir denklem oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.