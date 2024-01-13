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SNOWBOARDCILAR PALANDÖKEN'DE ŞEHİTLERİ ANDI - Son Dakika
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SNOWBOARDCILAR PALANDÖKEN'DE ŞEHİTLERİ ANDI

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard 1. Etap Yarışması'na katılan 304 sporcu, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 9 asker için saygı duruşunda bulundu. Yarışma öncesi Türk bayrağı açan sporcular, İstiklal Marşı okudu ve 'Şehitler ölmez' sloganı attı. Şehit çocuğu sporcu da babasının anısına duygusal bir açıklama yaptı.

13.01.2024 - 13:03,
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TÜRKİYE Kayak Federasyonu tarafından Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Snowboard 1. Etap Yarışması'na katılan 304 sporcu, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için saygı duruşunda bulunup, Türk bayrağı açtı.

Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2024 faaliyet programında yer alan Snowboard 1. Etap Yarışması, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden 304 sporcunun katıldığı yarışma öncesi Pençe- Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker anısına saygı duruşundu bulunuldu. 2 bin 700 metre yükseklikte Türk bayrağı açan sporcular, İstiklal Marşı'nı okudu ve 'Şehitler ölmez' sloganı attı.

Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yıkıcı, "Dün yarışma için hazırlıklarımızı tamamladık ama gece gelen 9 şehit haberi bizleri derinden yaraladı. Bu vatan topraklarında bizler huzur içinde yaşayabilelim diye 9 vatan evladı Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit oldu. Biz de sporcularımızla saygı duruşuyla onları anmak istedik. Buradan sporcularımızla şehit anne ve babalarına seslenmek istiyoruz. Şehit anne ve babaları siz üzülmeyin, hepimiz sizin birer evladınızız. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum" diye konuştu.

ŞEHİT ÇOCUĞU SPORCU: ÇOK ÜZÜLDÜM

Yarışmaya Denizli'den gelen Yiğit Uğantaş (15), babası Turgay Uğantaş'ın 2017 yılında 33 yaşındayken Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde şehit olduğunu belirterek, "Babam şehit olduğunda küçüktüm çok bir şey anlamamıştım. Cenaze gelince çok ağlamıştım. Dün 9 askerin şehit olduğu bilgisi gelince de büyük üzüntü yaşadım. Bugün yarışma öncesi onlar için anma töreni düzenledik, saygı duruşunda bulunduk" dedi. Anmanın ardından 2 gün sürecek yarışma başladı.

SNOWBOARDCILAR PALANDÖKEN\'DE ŞEHİTLERİ ANDI
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: SNOWBOARDCILAR PALANDÖKEN'DE ŞEHİTLERİ ANDI - Son Dakika
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