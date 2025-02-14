Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Yaşlı Adamın Karaciğeri Nakledildi

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ÇANAKKALE'de sobadan sızan karbonomonksit gazından zehirlenen kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Mehmet Durgut'un (78) karaciğeri, nakil sırası bekleyen hastaya nakledildi.

Yenice ilçesinde yalnız yaşayan Mehmet Durgut, 28 Ocak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay, gün boyu babasından haber alamayan Ali Durgut'un eve gitmesiyle ortaya çıktı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durgut, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Durgut'un, 12 Şubat'ta beyin ölümü gerçekleşti. Hastane organ nakil yetkilileri, aile ile görüşerek organ bağışı hakkında bilgi verdi. Ailenin onay vermesiyle hastane bünyesinde organ nakil çalışmalarına başlandı. Durgut'un karaciğeri Bursa Şehir Hastanesi'nde nakil için sıra bekleyen bir hastaya nakledildi.