Soçi'de İHA Saldırısı: 2 Ölü, 11 Yaralı

Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu Soçi'de 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kondratyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, Krasnodar bölgesine İHA'larla yoğun saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğunu kaydeden Kondratyev, "Vurulan İHA parçalarının Soçi kentinde düşmesi sonucu 2 kadın yaşamını yitirdi. İHA parçaları petrol tesisine de düştü. Bunun sonucu 11 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait 39 İHA'nın Krasnodar bölgesi ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu bildirildi.