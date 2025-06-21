Sodalı suları ve yaylalarıyla ünlü Dereli, doğa tutkunlarını ağırlıyor - Son Dakika
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Sodalı suları ve yaylalarıyla ünlü Dereli, doğa tutkunlarını ağırlıyor

21.06.2025 11:23
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Doğal zenginlikleri ve gelişen altyapısıyla turizmde adından söz ettiren Giresun'un Dereli ilçesi, yaz sezonunun ilk turistlerini ağırlamaya başladı.

Doğal zenginlikleri ve gelişen altyapısıyla turizmde adından söz ettiren Giresun'un Dereli ilçesi, yaz sezonunun ilk turistlerini ağırlamaya başladı. Turkuaz renkteki Göksu Travertenleri, Mavigöl ve doğa harikası yaylalara sahip Dereli ilçesi, her geçen gün ön plana çıkıyor.

Yaklaşık 5 yıl önce meydana gelen sel sonrası adeta kabuk değiştiren ilçede, turizm için devlet eliyle yapılan yatırımlar da meyvelerini vermeye başladı.

Yörede kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz renkte akan Mavigöl, turizminde önemli rol oluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2018'de yürüyüş yolları ile çeşitli düzenlemelerin yapılması, Mavigöl'ün ziyaretçi sayısı artırdı.

Bu kapsamda geçen yıl 360 bin civarında kişiye ev sahipliği yapan Mavigöl'ün ziyaretçi sayısının bu yıl artması bekleniyor.

İl Özel İdaresince uygulanan proje kapsamında, teras şeklinde büyüklü küçüklü çok sayıda gölet oluşturularak 2022'de ziyarete açılan Pınarlar köyündeki travertenler de yörede önemli bir yere sahip.

Geçen yıl 400 bin ziyaretçiyi ağırlayan travertenlerin, "Beyazdan Maviye Yolculuk" adlı projenin uygulanmasıyla Mavigöl ile birbirine bağlanması planlanıyor.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile İl Özel İdaresinin iş birliğinde hayata geçirilecek proje kapsamında turizm potansiyelini arttırılması hedefleniyor.

İlçede, doğa tutkunlarının ilgi gösterdiği Kümbet ve Kulakkaya yaylaları da ön plana çıkıyor.

Geniş ladin ormanlarına ve çayırlara sahip yaylalar, bugünlerde doğada huzur dolu vakit geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapıyor.

"İlçenin turizm potansiyeli çok yükseldi"

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, ilçenin turizm potansiyelinin, doğal güzelliklerinin yanı sıra devletin yaptığı altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla çok yükseldiğini söyledi.

Şenlikoğlu, Göksu Travertenleri ve Mavigöl'ün ilçenin ziyaretçi sayısına ekstra katkı sağladığını vurgulayarak bu potansiyelin karşılanması için yeni yatırımlarıyla ilgili valilik, belediye ve milletvekillerinin çalışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Ordu-Giresun Havalimanı'nın açılmasıyla ulaşımın kolaylaştığını belirten Şenlikoğlu, insanların yıl içerisinde rahatlıkla bölgedeki turizm noktalarına ulaşabildiğini kaydetti.

Şenlikoğlu, ilçede sel sonrası estetik açısından ciddi de bir yenilenme gerçekleştirildiğine işaret ederek bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Giresun- Sivas güzergahında Dereli-Giresun kaya yolu ve Eğribel Tüneli'nin tamamlanmasının turizme olan katkısına dikkati çeken Şenlikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geriye kalan kısmın ihale edilip tamamlanması halinde Giresun'un sosyal ve ekonomik potansiyeli çok artacaktır. Bugünkü turizm hareketini konuşuyoruz ama yolun kalan kısmının yapılması sonrası İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'den de ilimize çok yoğun gelişler olacaktır. Ben bu turizm potansiyelinin çok daha yukarıya çıkacağını düşünüyorum."

"Göksu Travertenleri hayatımda gördüğüm en güzel yerlerden"

Ailesiyle İstanbul'dan gelerek Kuzalan Şelalesi'ni gezen Burak Ünal da gördüğü manzaraların çok güzel olduğunu vurgulayarak "Doğası, atmosferi bayağı güzel. Manzaralar karşısında çok etkilendik. Herkesin görmesi gereken yerler. Göksu Travertenleri hayatımda gördüğüm en güzel yerlerden." diye konuştu.

Ordu'dan ailesiyle bölgeyi ziyaret eden Bayram Özkan da arkadaşlarının tavsiye üzerine ilçedeki turizm noktalarını gezdiklerini belirterek "Doğa olarak çok güzel, şahane bir yer." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sodalı suları ve yaylalarıyla ünlü Dereli, doğa tutkunlarını ağırlıyor - Son Dakika

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