Şoförler Federasyonu'ndan Bakan Çiftçi'ye Ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) heyetini kabul etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Soydaş, Ankara Şoförler Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak ile TŞOF Genel Sekreteri Yusuf Alan, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu."

Ziyarette, şoför esnafının talep ve beklentileri, trafik güvenliği ile "APP" plakalara ilişkin hususların ele alındığı belirtildi.